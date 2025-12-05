Louis Boutrin l’harceleur créole au coeur de la tourmente judiciaire

CACHE INVESTIGATION ANTILLES

Le défenseur forcené d’Yvon Pacquit dans l’affaire de la retraite illégale de Serge Letchimy est encore dans la tourmente judiciaire. Sauf que cette fois ça le concerne…Louis.

En effet l’élu bout en train de la Collectivité Territoriale de Martinique doit répondre le 9 décembre 2025 au Tribunal judiciaire de Basse-Terre de son comportement de harceleur moral.

Il faudra qu’il soit à la fois confiant et constant pour convaincre ses juges qu’il est innocent. Au risque de voir s’ébranler sa fondation créole. En tout état de cause toujours tu m’intéresses, confiant et constant sont deux mots qui commencent mal. Aussi, attention à une défense à la con.

Au fait Loulou pourquoi cette fois encore n’as-tu pas choisi Gérard Dorwling-Carter pour te défendre ? ! :. Trois points c’est tout. J’ai dit.

gilles dégras