« Martinique…Serge Letchimy n’est pas la solution »

La Martinique va mal. Depuis plus d’un an, le chaos sociétal a pris de la hauteur. Peut-être un peu trop de hauteur. l’air du Cooliemanjaro offre une errance rare. L’oxygène manque et c’est une gêne gênante.

Une seule chose est sûre le mandat en cours de Serge Letchimy est déjà un échec. Un échec cuisant fruit d’une politique empreinte de cui cui qui prouve que c’est cuit. La soif de pouvoir de cet homme lui a fait oublier l’essentiel. La Martinique. Et les martiniquais-es.

La Collectivité Territoriale de l’île chère à Émia Eriasec et à Aimé Césaire (ah j’ai failli l’oublier celui-là) est aujourd’hui un bateau ivre, peu clément, en mode no Mauny no love. Pas de gouvernail, pas de cap, pas d’homme à la pagaie. Rien de gai.

Alors on sort la question du statut pour brouiller des oeufs d’autruche. On triche. Depuis plusieurs jours, le président du Conseil Exécutif de la CTM reçoit comme un roi de Mana tous les élus-es. Son bureau du troisième étage de l’immeuble de plateau Roy est le château de Versailles créole. On y vient mais on y ressort comme si on vous avait jeter un sort.

« Serge Letchimy n’est pas la solution » . C’est un élu qui parle. Pire…un élu de gauche. Oups.

Et c’est là que le bas du débat cesse. Eh oui…notre bobo commun est purulent. Reste à savoir s’il est urgent de jeter le bobo avec l’eau du bain ? Bonne question.