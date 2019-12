Pour en finir une fois pour toute avec le sens racial qu’on veut donner au mot BÉKÉ

Pour en finir une fois pour toute avec le sens du mot BÉKÉ…

BEKE : (nom masculin)

1) Descendant de colon européen vivant à la #Martinique. 2) Terme par lequel les africains déportés à la Martinique, désignaient les colons esclavagistes.

Dans les langues africaines, béké signifie tout à la fois le propriétaire d’esclave, mais aussi, être méchant, être mauvais.

Initialement, béké désigne le notable, l’homme investi d’un pouvoir (ex : égyptien ancien : m.k « notable », « protecteur », « homme investi d’un pouvoir », wolof : mak « notable », « protecteur », ashanti : Mbaké « homme investi d’un pouvoir ») .

Mais quand ce dernier tombe aux mains des négriers, il revient à désigner le maître (ex : Bambara : Makè « maître », mpongwe : make « maître »), le propriétaire d’esclave (ex : polci : baa keen « maître d’esclave », bambara : makè « propriétaire d’esclave », soninké : -mbashi « maître d’un esclave » , plus exactement, celui qui maintient des humains en captivité comme il en est de la volaille ou du bétail.

En conséquence, Béké signifie également être mauvais , être méchant (ex : wolof : bhakul « être mauvais », « être méchant », djeebbana : bbokka «être méchant », « être mauvais », zimakani : – baka « être mauvais », « être méchant »).