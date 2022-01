Rencontre Emmanuel Macron /Serge Letchimy…y a pas photos -Épisode 1

C’est peut-être (mais on n’ose pas le croire) le MENSONGE le plus ÉNORME de l’année 2021 en Martinique. Selon plusieurs médias et un communiqué de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) le président de la République française Emmanuel Macron aurait reçu à Paris au Palais de l’Élysée, le mardi 21 décembre 2021 Serge « Retraite illégale » Letchimy.

Plusieurs éléments étonnants sèment le trouble dans les esprits. Pas l’ombre d’une photo pour illustrer cet important événement médiatique. Rien sur Twitter et les autres réseaux sociaux. Pas un retweet de Jordan Eustache le directeur de cabinet qui en fait habituellement. Rien. Ayen. Notre enquête continue et ça sent fort le tissu de mensonges. On n’ose pas le croire même si l’héritier d’Aimé Césaire est coutumier du genre. À suivre.