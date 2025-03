Putain les mecs vous êtes dégueulasses de me planter ce vit dans le QI. Alors que je prévoyais de publier ce lundi 24 mars 2025 une DECISION DE JUSTICE …HISTORIQUE qui concerne, Serge Letchimy alias Tèt Boskaf et une infirmière inconnue mais bien connue du Centre Hospitalier de la Martinique (CHUM), Cédric Catan qui a les mêmes initiales que Catherine Conconne et Philippe Diser qui a les mêmes…bon…bref vont recevoir l’étrangleur de Trénelle sur RCI.

Il faut dire que la gifle administrée par Manuel Valls est violente comme une caresse de macoute de PAP.

Mais l’inquiétant sera le comportement « déontologique » de PD. Pipo aura t-il au bec son légendaire pipeau PPM ? Lui l’ex (il faut le dire vite) membre de cabinet de Didier The War ?

Pour avoir des éléments de réponses, on va enregistrer ces 45 minutes qui vont permettre à TB de mentir comme un arracheur dedans.

Au fait pour la décision de justice …on a toute la semaine. Mais pas que…on en parlera même à Pâques…et plus si affinités.

Un peu de lecture :