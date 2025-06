🎶🎶Maguy man konnèt ou dépi lontan…🎶🎶🎶

Ce25 juin 2025, le Tribunal de Paris a rendu sa décision concernant d’abord Maguy Marie-Jeanne dans la célèbre affaire Green Parrot.

La fille du leader indépendantiste a été condamnée pour faux à payer 20 000 € et interdiction de travailler dans une collectivité publique.

Le parquet fera t-il appel ?

Maguy Marie-Jeanne gardera t-elle sur son casier judiciaire la trace de crachat de la justice française qui l’a condamnée aux yeux des martiniquais ?

Quelles conséquences cela aura pour la suite de l’affaire où Alfred Marie-Jeanne doit comparaître en septembre 2025 ?

Bondamanjak enquête et reviendra vers vous. As Soon As Possible.



gilles dégras