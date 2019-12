À l’instar de Jean-Paul Delevoye …Élisabeth Landi, Maguy Marie-Jeanne et Max Bunod doivent-ils démissionner ?

À l’instar de Jean-Paul Delevoye le haut-commissaire en charge de la réforme des retraites…Élisabeth Landi, Maguy Marie-Jeanne et Max Bunod doivent-ils démissionner ? C’est une bonne question qui doit interpeler les soucieux de la moralisation en politique .

Rappelez vous…le 28 juillet 2017, après plus de 50 heures de débat et l’examen de plus de 800 amendements, les députés de France, le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité, ont adopté le projet de loi ordinaire visant à restaurer «la confiance dans la vie politique» par 319 voix contre 4, puis le projet organique, avec 203 voix contre 37.

Pourtant en #Martinique, on peut déplorer une non application flagrante de cette loi notamment dans ces trois cas sur lesquels la mansuétude notamment maçonnique est de rigueur.

Maguy Marie-Jeanne est Directrice Coordination des Affaires Extérieures de la Promotion de l’Action Territoriale et de la Prospective. Une désignation onaniste et fumeuse qui cache mal son maintient en tant que Directrice de cabinet d’Alfred Marie-Jeanne une fonction qu’elle ne peut pas légalement occuper.

Et pendant ce temps-là en #france le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité, #colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale à Paris et ça ne dérange personne.

