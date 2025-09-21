Cet homme dangereux va avoir des problèmes avec Serge Letchimy le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique

septembre 20th, 2025

Cet homme a vraisemblablement mangé un bokit hareng saur. Du coup, il va avoir des problèmes. À l’orée du Congrès organisé par Sergeï Letchimov il vient de franchir la ligne rouge.

La Collectivité Territoriale de Martinique va devoir user de la protection fonctionnelle.

Va devoir faire des enquêtes administratives.

Va devoir demander à Serge Letchimy, Didier Laguerre, Philippe Edmond-Mariette et Maguy « Sign your name across my heart » Marie-Jeanne d’unir leurs puissantes fibres rédactionnelles pour rédiger un communiqué pour démentir le contenu de cette vidéo. Chibre. En bon dard et en tout cas car rien ne va plus dans l’île chère à Émia Eriasec.

VOIR LA VIDÉO : ://youtube.com/shorts/Gppx5dvd7C8?si=d-8Undvfe7d3pQgN

Septembre 2025 : Serge Letchimy président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique doit-il démissionner ?

