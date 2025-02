Collectivité Territoriale de Martinique…et si Félix Mérine suivait l’exemple de David Zobda ? Et s’il s’y mettait ?

Félix Mérine, le mapipi de la yole a été le premier à vouloir se casser de cette gouvernance qui sent le pipi. Il n’est pas un élu rine qui pue L’urine. Sauf que Serge Letchimy lui avait expliqué que ce n’était pas bon pour la communication et pour la politique. Depuis, l’ex figure de proue de UFR/Chanflor buvait de l’eau avec beaucoup de bulles car on lui donnait beaucoup de gaz pour faire semblant. Lui qui ne vient plus à Plateau Roy. Aussi, le séisme politique provoqué par la démission de David Zobda peut lui offrir une planche de surf pour profiter de la vague qui va libérer la Martinique du délire PPM. À suivre.