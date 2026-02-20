Communiqués d’autosatisfaction : le déni ne remplacera jamais la transparence

Les communiqués publiés par Serge Letchimy et Didier Laguerre relèvent davantage de l’autosatisfaction que de l’explication.

On nous explique qu’il n’y aurait « aucun détournement ». 🤔🤔🤔

On se félicite d’une relaxe. 🫩🫩🫩

On annonce un appel. 🍿🍿🍿😋😋😋

Très bien.

Mais les Foyalais ne sont pas dupes.

Car si aucune infraction de détournement n’a été retenue, une condamnation pour concussion, elle, a bien été prononcée. Et si certains ont été relaxés pénalement, cela ne signifie pas que la gestion politique fut irréprochable.

La relaxe pénale n’efface pas la responsabilité politique

Dans une mairie, les décisions financières ne tombent pas du ciel.

Elles sont validées.

Contrôlées.

Signées.

Si des sommes ont été jugées indûment perçues, cela signifie qu’un système a fonctionné.

La question est simple :

Qui l’a mis en place ?

Qui l’a laissé perdurer ?

On ne peut pas se cacher éternellement derrière des formules juridiques.

Le peuple jugera

Si la justice suit son cours — et un appel est annoncé — la sanction politique, elle, appartient aux citoyens de Fort-de-France. OUI. À NOUS.

On peut se satisfaire d’une relaxe technique.

On peut contester une condamnation.

Mais on ne peut pas ignorer le trouble profond que cette affaire laisse dans l’opinion.

La confiance ne se décrète pas dans un communiqué.

Elle se reconquiert par la transparence.

Et si certains estiment que tout est réglé, les Foyalais, eux, auront bientôt, très bientôt, l’occasion rêvée de dire si cette page est vraiment tournée.

gilles dégras