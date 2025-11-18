Didier Laguerre : « Non Serge…pas toi mon ami ? »

Didier Laguerre le maire de Fort-de-France en Martinique n’en revient pas. Lors du premier jour du procès concernant la retraite illégale de Serge Letchimy au tribunal correctionnel de Paris, il se sent trahi. Sergio son ami, vient activer la stratégie « Zafè tjou mèl ki pran plon » . DL rit jaune mais il sait qu’il est dans une dangereuse rigole. Il rit jaune car quand on est féru de plats chinois, la Chanflor est mieux que la Didier.

Plus sérieusement, quand DL entend cette phrase de SL, son sang se glace et le sinobolisme gangrène ses veines. « Didier Laguerre n’est pas un ami » comment Sergio son ami peut-il générer une telle phrase scélérate digne d’une rate bouffeuse de pancréas. Ma foi…c’est triste. C’est un monde qui sait fondre et qui s’effondre. Ce mercredi 19 novembre 2025 ne sera pas un jour de récréation mais de recréation. DJ Laguerre va devoir revoir son rapport à l’autre. Car l’autre est aujourd’hui capable de le « tuer » pour se sauver.

gilles dégras