Serge Letchimy : « Didier Laguerre n’est pas un ami »

novembre 17th, 2025

Lors de ce premier jour de procès, la fraîcheur quasi hivernale et la froideur de la salle d’audience 407 ont dû givrer le cerveau des 4 prévenus tropicaux que le Tribunal correctionnel de Paris accueillait.

Lors de son audition, Serge Letchimy est retombé dans ses travers de pore en mentant comme il respire. Il a démontré qu’il était un véritable poumon de mythomanie en déclarant suite à une vicieuse et fine question du président du tribunal:  » Didier Laguerre n’est pas un ami ». Une phrase qui a dû sérieusement perturber la circulation sanguine du maire de Fort-de-France. La guerre est-elle déclarée entre les deux hommes ? Réponse les 19 et 20 novembre prochains.

