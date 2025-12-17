Ce jour, en Martinique, la grande messe organisée par le MEDEF de la deep Rodap (Catherine) à Madiana a rimé avec kermesse et Caire avec des acteurs et actrices d’une glaire société créole. 🎶🎶Alexandrie…Alexandra…🎶🎶Un grand ramassis de niaiseries de lieux communs qui prouvent (les niaiseries) qu’une économie post coloniale figée autant que factice n’a aucun avenir dans un monde en pleine mutation. L’île chère à Émia Eriasec est à la rue. Même des données 9n our knees n’y pourront rien.

Amen. Nems nems.

gilles dégras