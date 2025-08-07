« Je ne bois pas de l’Evian car c’est de l’eau pour les riches ». Cette phrase à la con aurait être prononcé par un de mes voisins. Le hic comme dirait Loïc M, c’est que cette suite de mots maux émane d’une élue de Martinique.

Eau pour les riches ? Ok.

À Clamart, ce pack d’Évian de 6 bouteilles de 1,5 L coûte 3.53 €. Effectivement comme dirait Antoine Crozat et Émia Eriasec… »C’est de l’eau pour les riches. C’est une évidence même quand on divise 3.53 € par 6 ce qui ramène la bouteille de 1.5 L à 0.58 €.

À titre comparatif, la bouteille de Royal Soda (50 cl) boisson pour pauvres et diabétiques coûte 1.10 €. Ne me dites pas que nous avons les élus-es que l’on mérite. Ça m’irrite. Bref.

gilles dégras