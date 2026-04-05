Jean-Philippe Nilor député de Martinique…du sexe aphone 🍆 au saxophone 🎷

avril 5th, 2026

S’il n’était pas député de Martinique, Jean-Philippe Nilor en bon chibre créole aurait pu être musicien hors pair. À l’instar de Gérard Daniel, Georges Loubert Chancy ou encore Grover Washington il en a dans le bec et le souffle.

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