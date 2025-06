QUI a informé Bondamanjak ? C’est la nerveuse question qui circule dans les couloirs et entre les murs du Tribunal de Commerce de Fort-de-France en Martinique. On cherche le, la ou les coupables. On veut la peau de l’âne de la fable les animaux malades de la peste.

Même Eric Virgal qui a traité le sujet de la culpabilité a été consulté alors qu’il n’a rien d’un con sultan.

Mais le romantique qui ne va qu’au coeur à d’autres chattes à fouetter. Il n’a rien lâché le poto.

Tout ce beau monde qui s’affole devrait se réunir le 20 juin 2025 me dit-on dans l’oreillette. Pour quoi faire ? Pour tenter de gérer une crise qui a tout pour être durable voire fatale. À suivre…