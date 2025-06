La Collectivité Territoriale de Martinique est en cessation de paiement

La Collectivité Territoriale de Martinique doit 24 millions d’euros à la ville du Lamentin. La Collectivité Territoriale de Martinique doit 220 000 euros à la ville de Saint-Pierre. La Collectivité Territoriale de Martinique doit 1 400 000 euros à l’ASSAG. Dans les couloirs et les bureaux de plateau Roy…il se dit que le Roi Boskaf a perdu la Tèt. On a encore quelques chiffres inquiétants. Mais comme Bondamanjak ne bénéficie pas de la protection fonctionnelle pour enculés-es (PFPE) on préfère encore creuser le dossier. À suivre…