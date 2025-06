Martinique : à quoi sert Jean-Yves Bonnaire à Contact Entreprises ?

À quoi sert Jean-Yves Bonnaire à Contact Entreprises ?

Voilà une question cruciale à l’heure où le tissu économique de la Martinique est peureux poreux et perméable. Un triple P qui fait que l’île chère à Émia Eriasec touche durablement le fond comme une raie alitée qui flirte avec le sable voire la vase.

En pleine crise de la vie chère…bientôt un an que ça dure et JYB navigue entre piètre homme de paille et factice cheval de Troie des îlets du François…

Tel un pâle brasseur d’air à une pale il fait illusion comme un tube creux d’Imagination. La Martinique elle va mal. Gangrenée par une corruption créole qui prône l’addiction écervelée. La médiocratie est au pouvoir et le pire est son credo.

On est mal barré. Vous ne pourrez pas dire que c’est un scoop. Ou un truc pour faire le buzz tout en élargissant le CERC de ses amis-es. .

gilles dégras