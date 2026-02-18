MARTINIQUE : LE 19 FÉVRIER, L’HEURE DE VÉRITÉ

février 18th, 2026

En Martinique, le doute ne peut plus durer.

Des interrogations graves entourent l’utilisation de fonds publics et le respect des règles encadrant les fonctions administratives. Lorsqu’il est question de sommes considérables, ce n’est pas un détail technique : c’est l’argent du peuple martiniquais.

L’affaire impliquant Serge Letchimy et Didier Laguerre engage bien plus que des responsabilités individuelles. Elle engage la crédibilité de nos institutions.

Le 19 février 2026, le tribunal rendra sa décision.
Cette date doit être celle de la vérité.

Si des irrégularités sont établies, les conséquences devront être exemplaires.
Si aucune faute n’est retenue, cela devra être dit clairement.

Mais dans tous les cas, une chose est certaine :
l’argent public n’appartient à personne.

Le peuple martiniquais mérite la transparence, la probité et le respect.

L’heure n’est plus aux silences.
L’heure est aux comptes.

gilles dégras

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer