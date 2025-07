Martinique : QUID de la santé mentale de Serge Letchimy ?

Je viens de visionner des extraits vidéos de la plénière de la Collectivité Territoriale du 24 juillet 2025. Et je suis inquiet. Pire la santé mentale de Serge Letchimy m’inquiète.

Comment expliquer son manque de maîtrise lors des échanges avec les membres de l’opposition ? Cette arrogance quasi buccale ? Ce mépris durable ? Ce complexe de supériorité qui n’est pas du tout crédible ? Ce verbe carnassier empreint de haine quand il traite gratuitement Daniel Marie-Sainte de CRIMINEL ?

C’est quoi ce coolie pas cool ? Cette prétention machiste quand il s’adresse à Marie-Hélène Léotin…

Hélas, je ne suis pas médecin. Médecin spécialisé. Comme Fanon. Néanmoins étant donné que j’ai vu le film de Jean-Claude Barny…je m’interroge et cette interrogation quasi psychiatrique me ronge. alors je « m’interronge ». Cet homme politique en errance qui se nourrit de dénis, est-il un ours polaire créole…un peu…voire souvent…bipolaire ? Bonne question.

gilles dégras