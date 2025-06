Miracle béké en Martinique…Bernard Hayot baisse le prix des asperges vertes

Le 21 juin 2025, Bondamanjak publiait cet article : https://www.bondamanjak.com/bernard-hayot-baisse-enfin-les-prix-en-martinique-le-rpprac-a-gagne/ . À Carrefour Contact au Vauclin Bernard Hayot et sa clique de tête à claques vendaient le kilo d’asperges à 34€90 (223,62 francs).

Ce 25 juin 2025, soit quatre jours plus tard, le même produit bénéficie d’un miracle béké. Mon voisin m’appelle …« gilles…man ka vréyé an ouatsap ba’w la menm. Dapré mwen yo ba Ti Bam brè an dlo bann règ masè ».

Je consulte son envoi et je découvre…l’incroyable…





Ainsi en quatre jours, on passe de 34€90 à 21€80 /kg soit une baisse de 13€10. Même Antoine Crozat pense que c’est un fake.Lui qui croyait que Bernard Hayot était un enculé…il va devoir revoir sa copie. Mince alors. Même Jésus pense que le naze arrête. Je vous en prie…prions. J’asperge que ce n’est qu’un début…Nanard tu t’es vu quand t’as bu ce breuvage écarlate ?