Quand la Martinique des blocs débloque…ça bloque

Quand une stratégie est démasquée très tôt c’est que ce n’était pas une bonne stratégie. En Martinique les stratèges sont des Pieds nickelés. Rappelez vous le G20. Ce jour, l’île où on confond pistache et cacahuète était le théâtre métis d’un énième blocage. Une tentative de déstabilisation à l’orée des fêtes et de la naissance de Jésus. En face une population d’hédonistes en mode, zafè tjou louloute, soucieux de consommer sans compter. Du coup, les syndicats bloquent les points stratégiques… le port, la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA) et l’aéroport Aimé Césaire. Et hop. C’est le point mort insulaire pour un territoire qui fait 70 km de long et 33 de large grâce à la presqu’île de la Caravelle.

Alors à quoi sert ce blocage ?

Bonne question. En cherchant une réponse, on tombe pieds joints dans le migan politique. Le cas CFTU devient un beau prétexte. Et on le comprend encore mieux quand on voit le rôle que joue le député Jean-Philippe Nilor . Surtout que la mise en lumière est faite au moment d’une plénière de la Collectivité Territoriale (CTM) prévue sur deux jours. La connexion avec le PPM est évidente. Nilor qui a, courageusement refusé l’affrontement municipale avec Nicaise Monrose à Sainte-Luce est déjà en 2021.

Donc ce désir de foutre le bordel avec ou sans débat sur la retraite va tout simplement permettre au préfet Franck Robine de mettre sa tenue de Batman pour rappeler à nos politiques joueurs de Monopoly que ICI ce n’est pas Paris mais …la France. Vas-y Francky c’est bon. Vas-y Francky c’est bon bon bon.

Et pendant ce temps-là en #france le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité, #colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale à Paris et ça ne dérange personne.

