Serge Letchimy a-t-il peur d’Emmanuel Macron ?

Ce jour, en Martinique, la nuit risque d’être longue en matière de paroles inutiles du côté de la Collectivité Territoriale de Martinique. Serge Letchimy a donné rendez-vous à 18h à un certain nombre d’élus-es pour tenter de se rassurer lui et sa raie.

En effet, le président du Conseil « Inexécutif » a une gastro-entérite créole carabinée. Va-t-il assister à Paris à la réunion organisée par Emmanuel Macron ? Une réunion que le président de la République française a convoqué le 30 septembre 2025 pour échanger avec les élus-es ultramarins. Cette rencontre qui est bizarre sur le calendrier politique…puisqu’elle aura lieu trois jours avant le fameux congrès à la con qui n’intéresse pas les Martiniquais-es. Quand on sait que Manu aime faire des bocs…le risque est évident. À suivre…