Il n’y a pas de médecine du travail à la Collectivité Territoriale de Martinique 😷😷😱😱😱

Depuis des mois, la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) fonctionne sans médecine du travail !

Le médecin a donné sa démission.



Sa remplaçante, une jeune, est en burn-out. Elle n’a pas tenu le coup, ni le cou, ni le coût !

La psychologue était en longue maladie !

Est-ce légal qu’une collectivité qui compte plus de 4000 employé-es fonctionne sans médecine du travail ? Est-ce une énième spécificité créole ? C’est de la résilience ou de la « résigniance » ?

Que disent les syndicats ? pas grand chose.

CGTM /UNSA/CGTM-FSM/FO sont achetés et refusent même de faire le minimum syndical. Il faut vraiment que le cal mette pour aboutir à autant de calme. Un comble…pour un con sans vit.

FA/CDMT et SATM-UGTM sont, au coeur d’une démocratie participative de plus en plus douteuse , zappés par l’administration et le PCE. Ce dernier refusant toute demande de rencontre avec ceux qui ne sont pas aux pieds de John. Autrement dit…Tèt Boskaf.