Kali, notre Kali, obligé de faire un ti-kanno pour financer son nouvel album

C’est assez incroyable. Kali obligé de faire un leetchi. Comme n’importe quel quidam qui veut financer n’importe quoi qui peut être des études mais aussi une croisière.

Mais, mais, Kali n’est pas n’importe qui

Kali c’est notre histoire, notre conscience, celui qui nous enchante depuis 6ème Continent dans les années 70. Celui qui a égayé la jeunesse des dizaines de milliers de personnes et qui les a accompagnes encore dans leur vie depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui. Ceux-là même qui écoutent sa musique, qui achètent ses albums, qui assistent à ses concerts, comme celui du mois de juillet au Grand Carbet ?

Alors, ils ont où ? Ils sont où ces amoureux de la musique de Kali, ces spectateurs qui, à les en croire, se déclaraient des fanatiques inconditionnels et ça dépi toulitan musieu-a ! Depuis toujours monsieur !

Fallait les voir faire la queue en silence, comme dans un genre de pèlerinage, sans rouspéter, le visage béat, marchant avec componction dans les travées du Grand Carbet, semblant pénétrés d’une onction divine, comme si, par leur simple présence à ce concert ils recevaient la Consécration.

Quelle hypocrisie !

Le ti-kanno est ouvert depuis avril. Kali a besoin de 30.000 euros pour mener ce projet intitulé « Mon Indépendance » avec la qualité et la belté nécessaire quand on est Kali, emblème de la Martinique. Et comme emblème de notre peuple, ce peuple qui a choisi un drapeau puissant, chargé de sens, plutôt qu’un truc de ti-yéyé, il n’y en a que deux. Deux qui donnent un sens à ce que nous sommes. Deux emblèmes Eugène Mona et Kali.

Là, aujourd’hui, à 8 jours de la fin de la collecte, de façon incompréhensible si on a lu les lignes qui précèdent, seulement 86 personnes ont donné 3.685 euros, sur les 30.000€ attendus, dans un projet qui coutera évidemment beaucoup plus.

Au-delà de l’indignation légitime, comme dans cet article https://www.bondamanjak.com/quand-jai-pris-connaissance-du-cas-kali-jai-eu-les-boules-avec-une-belle-envie-de-pleurer/, une interrogation : comment en sommes-nous arrivés là ?

Les mots de Kali : Je souhaite réaliser en auto-production, mon prochain Album de 12 titres et de 3 vidéo-clips. Pour ce projet, j’ai besoin de l’aide de tous ceux qui me suivent et me soutiennent depuis toutes ces années. Cette nouvelle aventure musicale se veut l’aboutissement de toutes mes expériences passées, qui j’en suis certain vous surprendra et vous transportera…L e besoin de financement de ce projet est de 30.000,00 €. Je compte sur la générosité et la bienveillance de mon public pour sa réalisation. Toutes les sommes, quel qu’en soit le montant, sont les bienvenues

: “sé grenn diri ka plen sak diri”. Merci par avance pour vos dons.

Le lien pour participer https://www.leetchi.com/fr/c/nouvel-album-kali-mon-independance-7704349