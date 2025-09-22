Rien ne va en Martinique. Serge Letchimy demande des comptes au CHUM…c’est l’hospice qui se manque de l’hôpital. Quand on sait que la situation financière est CATASROPHIQUE, il devrait fermer sous son nez d’incompétent.

Et surtout s’occuper de payer les nombreuses factures qui sont actuellement en souffrance dans l’île chère à Émia Eriasec et surtout informer la population sur le cas de la catégorie C qui a détourné les 2.8 millions d’euros à la CTM. Pour l’heure, Didier Laguerre se serait sérieusement rapprocher de Maguy Marie-Jeanne pour envisager une collaboration étroite en matière de fourniture de contenus. À suivre.