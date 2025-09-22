Martinique : Serge Letchimy demande des comptes au CHUM…c’est l’hospice qui se manque de l’hôpital

septembre 22nd, 2025

Rien ne va en Martinique. Serge Letchimy demande des comptes au CHUM…c’est l’hospice qui se manque de l’hôpital. Quand on sait que la situation financière est CATASROPHIQUE, il devrait fermer sous son nez d’incompétent.

Et surtout s’occuper de payer les nombreuses factures qui sont actuellement en souffrance dans l’île chère à Émia Eriasec et surtout informer la population sur le cas de la catégorie C qui a détourné les 2.8 millions d’euros à la CTM. Pour l’heure, Didier Laguerre se serait sérieusement rapprocher de Maguy Marie-Jeanne pour envisager une collaboration étroite en matière de fourniture de contenus. À suivre.

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer