La Collectivité Territoriale de Martinique… ça sent fort le Titanic 🚢

Rien ne va plus dans l’île qui a vu naître Émia Eriasec, Anicet B et Antoine H. La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)est pratiquement en cessation de paiement. Les fonds européens sont utilisés pour payer les charges et salaires. Malgré les séances de prière, les vœux de bonne année. Les vidés de carnaval pour oublier la facticité créole. Ça craint.

Le gouvernement et l’état français essaient de trouver une solution pour éviter la mise sous tutelle….mais là…le caca est déjà trop volumineux pour l’anus. En bon dard et en tout cas car on n’est pas dans la merde. À suivre.