« La Collectivité Territoriale de Martinique n’a pas d’ARGENT parce que les agents volent le papier toilette 🧻🧻🧻

mai 15th, 2026

Ok. La Collectivité Territoriale de Martinique est dans une merde financière sans précédent.

Mais messieurs et dames ne venez pas faire caca à la CTM. Arrêtez avec ces pratiques qui font chier et aggravent la situation en vidant les caisses vides de la Collectivité chère à Serge Letchimy.

En sus les rouleaux de papier toilette disparaîssent. Vols ? Marché noir, blanc, coolie ou métis ? Faîtes montre de civisme. Quand même. Quand même.

Au fait…quand vous avez une gastro-entérite, autrement dit une cacarèle…restez chez vous.

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