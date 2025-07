Municipales 2026 en Martinique : Fort-de-France faites l’amour pas LA GUERRE !!! Huit mois avant la 1ère mise en place des urnes les prétendants-es sont sur les dents. La campagne a démarré et on sort les pagnes qui viennent d’Espagne. On monte sur des vélos entre mots laids et mollets. Tous les bides, les gibiers de potence occupent le ventre intense du peloton. Va y avoir du sport. À suivre.