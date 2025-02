Serge…Bernard…Max et André sont de retour…grenn zot a léto 😜😜😜🤪🤪

Dans la rubrique « Lait caillé d’un retour au pays natal », beaucoup vont manger le yaourt « Bull Gare » tout en léchant le bocal posé délicatement sur une bitte d’amarrage du port de Fort-de-France en Martinique.

La nomination de Max Dubois par Manuel Valls, la reconduction de André Pierre-Louis au ministère des Outremer sont des cailloux déguisés en météorites dans les chaussures de Bernard Hayot et de Serge Letchimy. La France le pays des doigts dans l’homme noir fait du Prince de Machiavel, son livre de chevet créole.

Carrefour Dillon et Génipa devraient faire rentrer des containers de chips au chlordécone. Oups…au bacon. Ça va se vendre comme des petits pains. En bon dard et en tout cas car la vie chère est notre pain quotidien. Pain au beurre chocolat. 🎶🎶Elot is it me you looking for ? 🎶🎶🎶