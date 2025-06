L’île cocotte-minute monte en pression

33 km de large, sur 73 de long, perdue au milieu de l’océan entre Atlantique et Caraibe, livrée à elle-même, rongée de toute part par des métastases historiques, sociaux, culturels, anthropologiques, tournant sur elle-même comme une toupie folle, gangrenée de cocaïne, armée jusqu’aux dents, désabusée, l’ile aux fleurs se meure au pied d’un mur mûr qui ne se lamente plus.

La cause principale d’une explosion de cocotte-minute est la pression excessive à l’intérieur de ce contenant. Cette pression résulte d’une accumulation de vapeur d’eau qui ne peut pas s’échapper suffisamment rapidement.

Ces dernières années Bondamanjak a remplie une mission qui n’était pas la sienne et qui aurait dû être exécutée par tout ceux qui ont pour vocation d’informer les gens. Hélas ; malgré les sifflements émis l’ile cocotte-minute est sous pression et dégage une vapeur empreint de peur graduelle.

Pourtant le temps de cuisson est terminé mais personne ne songe, n’a le courage, n’ose éteindre le feu.



Jamais la violence ou plutôt la violence mortelle n’a été si présente, si prégnante. C’est un constat facile, douloureux à déplorer, triste à en pleurer mais tellement réel qu’il nous pousse au déni nu, à regarder ailleurs, rappelant l’aveuglement des autorités, notamment pierrotines, la veille du 8 mai 1902, malgré tous les signes précurseurs, l’explosion a eu lieu emportant avec elle des milliers de morts et laissant pour l’histoire l’image d’une île anéantie, exsangue, en ruine…

La méprisante et humiliante cérémonie de l’Elysée est à mes yeux le signe le plus fort qui peut raconter sans commentaire superflu le décalage vécu d’une misère sans nom opposée à une arrogance et un mépris sans manman. Même Antoine…pas celui-là l’autre, n’aurait pas osé. Pourtant c’est un putain d’enculé.



Le silence accablant des représentants du peuple ou du moins de la « population-nation » nous prend à la gorge. Seule une courageuse députée de l’île de La Réunion interpellera à l’Assemblée Nationale le gouvernement sur cette cérémonie incongrue et aujourd’hui c’est la très courageuse responsable du mouvement des gilets jaunes, Ludoski, qui interpelle en soumettant une pétition de protestation à tous les enfants perdus de la République !



Oui le PSG a gagné et le niveau d’alienation est tel que l’île des ténèbres, l’île chère à Émia Eriasec a fêté

avec ferveur les jeux du cirque permettant quelques instants à la soupape de réguler la colère, la frustration et l’injustice.

La soupape sert à évacuer la vapeur lors de la cuisson des éléments. Si la soupape est HS une fuite peut se créer à ce niveau.

Et à la Martinique la soupape est HS. Euh…



L’île cocotte-minute n’évacue pas la totalité de la vapeur qui s’est condensée en refroidissant, qui s’est radicalisée .



La question n’est pas si elle va exploser mais la question est : QUAND ?



Gilles Degras