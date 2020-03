Emplois dans les collectivités en Martinique : les femmes et les enfants d’abord

En cette période d’élections municipales, nos élus zélés ne manquent pas de mots pour guérir les maux de la jeunesse et de la famille ! Et pour cause! Ils en connaissent un rayon !

Et ce rayon, ce n’est pas le grand NaNar Hayot qui le gère, c’est eux ! Tout seul !! Comme des grands !

Ici, on vous a déjà parlé de Maguy Marie-Jeanne, dont on ignore encore les missions qui lui valent de parcourir la terre avec papounet. On vous a également parlé de Melle Letchimy, à l’époque embauchée par une association subventionnée à plus de 80% par la Région #Martinique à la tête de laquelle était Sergio !!

Mais les maires et conseillers ne sont pas -eux non plus – en reste ! Il faut aider la jeunesse martiniquaise !! Mais charité bien ordonnée commence par soi-même… En somme, ma famille d’abord !!



Premier petit tour familial dans les arcanes du pouvoir territorial !!

Commençons ( le reste arrive ) par… tiens , la CACEM !!!

Athanase Jeanne-Rose , Président, maire sortant de Saint-Joseph n’y va pas de main morte . Après que sa fille ait été placée à la Région, elle a intégré le Cabinet de papa Président de la CACEM… et patatra, la loi tombe ! Plus le droit d’avoir des enfants dans les cabinets!

La belle Laurence est donc recrutée en qualité de chargée de mission… vitement, elle passe cheffe de service… et aussi vitement, avant le changement de gouvernance, Papa essaye de la faire nommer…DIRECTRICE !!

Une carrière rapide et même fulgurante ! Là où certains prennent 15-20 ans à être nommés à un poste de direction, elle, plus rapide qu’Usain Bolt, ne prendra donc que 2 ans pour gravir les échelons et les responsabilités à la CACEM !!!

Et demain, on nous dira que ce sont ses compétences et son génie qui ont été récompensés puisque nous sommes des cons..

Des enfants de génies, il y en a quelques un à la CACEM ! ⁃ Paméla, la fille de Simon Morin, ⁃ Marie-Virginie, la fille d’Yvon Pacquit…

Notre enquête continue….

Nous n’épargnerons pas non plus les privilèges donnés aux familles des administratifs ! Et contrairement à l’autre… nous vous dirons: souriez, soufflez , pleurez, c’est pour ces gens là que vous votez et PAYEZ …des impôts !!!