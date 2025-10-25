L’affaire de la retraite illégale de Serge Letchimy fête son 5ème anniversaire 🎂🎁🕯🕯🕯🕯🕯

Moins d’un mois avant le procès concernant le procès de la retraite illégale de Serge Letchimy (17,18, 20 novembre 2025) les militants du Parti Progressiste Martiniquais (PPM) s’affolent . Vous me direz que c’est un peu normal. C’est le cas de Ghislaine Tisserand qui fait tout pour tenter de sauver le soldat Tèt Boskaf.

Cette femme qui récemment braqué un moineau pour lui voler son cerveau n’est pas un stratège. Néanmoins elle tente comme une canadienne qui découvre le camping sauvage. Elle tente comme ma tante. Mais contre toute attente, elle se rate. Hélas. Car quand hélas tique l’ambiance devient tendue autant que tordue quand on tente le tentant grand saut sans élastique.

Grâce à GT, utile bien malgré elle, on redécouvre que Bondamanjak avait alerté sur le dossier « Retraite illégale de Serge Letchimy » dès octobre 2020. Ça fait…5 ans au lieu des 4 ans qu’on avait modestement annoncé.

Putain…5 ans. Un quinquennat. Un mandat rein. Une nuit câline. Une nuit de Chine. Un carré de dachine. Et là ça confirme les mensonges du futur ex président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique. Des mensonges qui me rappellent qu’à l’île de La Réunion…dachine se traduit par songe. D’où rêve. Doux. Vini dou comme dirait Victor O. Un O pour prendre de la hauteur au coeur de la démocratie participative. Bon Gilles moli.