Municipales 2026 en Martinique : Serge Letchimy…l’extinction de…VOIX

Depuis 96 heures , Serge Letchimy alias Tèt Boskaf est aphone comme une iPhone métis. Le futur ex Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique serait la proie d’une grave extinction de voix. Il est comme diraient Aimé Césaire et Émia Eriasec en pwapwa. Pourtant SL a les aisselles d’un vorace médiavore.

Mais ces municipales de mars 2026 ont ébranlé son branlant chibre idéologique. Les cuisantes défaites de Odonnat au Vauclin, de Thaly Bardol au Gros-Morne, d’Ismain à Bellefontaine, d’Écanvil au Carbet ont sérieusement mis à mal sa vétuste cité lacustre. Et on ne parle même pas du séisme d’Arnaud René-Corail aux Trois-îlets et la libération de Schoelcher par deux ex PPM Dany Chomet et Franck Sainte-Rose Rosemond.